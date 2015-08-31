Kılıçdaroğlu'ndan İhsan Özkes'in Saray övgüsüne yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den istifa eden İhsan Özkes'in "Hz. Muhammed bugün yaşasaydı Saray'a giderdi" açıklaması hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ben inançlı bir insanım. İsrafın haram olduğuna inanan birisiyim. Sayın Özkes ne düşünür onu bilmem" cevabını verdi.

NTV canlı yayınında Ahmet Arpat'ın sorularını yanıtlayan (31 Ağustos 2015) Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

İhsan Özkös dün resepsiyona katılmıştı. Sonra bazı mesajları oldu, ne demek istersiniz?

Ben Abuzer Gaffar’dan yanayım. Makamı Adıyaman’dadır, Müslüman olan ilk 10 kişiden biridir. Kendisine saray yaptıran, Muaviye’ye şunu söylemiştir “eğer bu sarayı halktan topladığın vergiyle yaptıysan haksızlıktır. Kendi paranla yaptırdıysan haramdır” demiştir. Ben inançlı bir insanım. İsrafın haram olduğuna inanan birisiyim. Sayın Özkes ne düşünür onu bilmem. Her kuruşun hesabını topluma vermeyen bir kişinin de siyaset yapmaması gerektiğine inanan birisidir.

İnancımı hiçbir zaman siyasete malzeme etmedim. malzeme edilmesine de karşı çıktım. Ama vatandaşın devlete ödediği her kuruş verginin hizmet olarak dönmesi gerektiğine inanan birisiyim. Kendim de mütevazı yaşadım. Aldığım para hep bana yetti. Benim kazancım aldığım para, sayın Erdoğan’dan daha fazlaydı. Şimdi benim de onun da mal varlığı da belli. Kazandığım her şeyi benim alın terimle kazandığım şeydi. Çok araştırdılar, bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamazlar.

Ben din adamlarının, siyasete giren din adamlarının, belli bir tutarlılık içinde hareket etmelerini hep istemişimdir. İsrafa karşı çıkmalıdırlar.