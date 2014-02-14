İhsan Oktay Anar: Roman yazmayı bırakabilirim



Edebiyat dünyasının özgün yazarlarından İhsan Oktay Anar okurlarını çok üzecek bir karar aldı. Anar, bundan böyle kendini edebiyattan emekli edip, roman yazmama kararı aldığını söyledi. ‘Severek yaptığım, zevk aldığım şeylerden biri de roman yazmaktı. Onu da tükettim’ diyen Anar, ‘Yedi kitap yazdım, artık yeter. Sekizincisini yazarsam, bu bir tür enflasyon demektir. Bu yüzden başka bir türe geçebilirim. Bir işi tadında bırakmak gerekir. Elbette bu benim şahsi kanaatim.’ diye konuştu.

Peki bundan sonrası için neler düşünüyor Anar? Yine edebiyat çevrelerini şaşırtacak bir cevap: ‘Bundan sonra popüler bilim kitapları yazma niyetindeyim. Ama bunların benzerlerinden farklı ve şaşırtıcı olacağını sanıyorum. Sizin de liseden bildiğiniz gibi, matematik, fizik ve kimya kitapları gençlerin ve meraklıların kolay anlayabileceği şekilde yazılmamıştı. Bunun benim için çok daha zevkli ve anlamlı bir uğraş olacağı kanaatindeyim.’

Animasyonlar yapıyorum

Star gazetesinden Bedir Acar'ın haberine göre, piyasadaki popüler bilim kitaplarını incelediğini dile getiren Anar, bunların çok daha farklı, eğlenceli ve iyi anlatılabileceği kanaatinde. Son zamanlarda başka uğraşları da var ünlü romancının: ‘Bilgisayarımda bir program var. Onunla 60 saniyelik animasyonlar yapıyorum. Ayıca, kendime bir oda kiraladım orada fizik deneyleri, bilimsel çalışmalar yapıyorum.’

Son olarak, edebiyat çevrelerinde geniş yankı uyandıran‘Galiz Kahraman’ romanına imza atan Anar, ülkemizde pek çoklarının es geçtiği önemli bir konuya dikkat çekiyor ‘Bir düsturum var benim’ diyor ve ekliyor ‘Hipokratın sözüdür bu. Önce, zarar vermeyeceksin… Sonra ne yaparsan yap.

Gazeteciler zaman zaman röportaj taleplerinde bulunuyorlar ama ne söylersem söyleyim onları tatmin etmeyecek, çünkü Türkiye’nin falanca meselesi, filanca meselesi hakkında, güncel meseleler hakkında görüş vermemin anlamı yok. Uzmanlık alanım değil çünkü. İnsanların zaten gördüklerini, sanki görmüyorlarmış gibi, yine onlara söylemenin bir anlamı olmaz.’

Güzel, sürprizli şeyler olacak!

Dikkat çekmek gibi bir mizaca sahip olmadığını belirten Anar, ‘Yazacak bir kitabım var. Güzel olacağına inandığım şeyler olacak Sürprizli şeyler!’ demeyi de ihmal etmiyor. Ancak bu söz, Anar hayranlarını teselli etmeye yeter mi bilinmez.

Hem herkes, hem hiç kimse; Bütün zamanların kahramanı olan bir insanın hikayesini anlattığı son romanı ‘Galiz Kahraman’da matematik, fizik gibi bilimlerle uğraşan bir karaktere de yer veren Anar, sanki bundan sonra yapacakları hakkında ipuçları vermiş de haberimiz yokmuş!

Sonuç, has edebiyat okurlarının adeta sığınak gibi gördükleri İhsan Oktay Anar’ın ufuk açıcı, bol alt metinli, eğlenceli ve dilsel bir şölene dönüşen romanlarından mahrum kalmak, edebiyat dünyamız açısından, neresinden bakılırsa bakılsın zamansız bir kan kaybına yol açacak.

İhsan Oktay Anar kimdir?

1960 doğumlu. Felsefe bölümünü bitirdi. Öğretim üyeliği yaptı. 2011 yılında emekli oldu. 2009’da Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Yayımlanmış kitapları: Puslu Kıtalar Atlası (1995), Kitab-ül Hiyel (1996), Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri (1998), Amat (2005), Suskunlar (2007), Yedinci Gün (2012). Galiz Kahraman (2014)