İhsan Oktay Anar: Bu yazıyı, siyasi, dini yahut etnik topluluğa dahil olmayan NÖRD'lere ithaf ediyorum...

Puslu Kıtalar Atlası kitabıyla Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü alan yazar İhsan Oktay Anar, 1996 yılından beri sırasıyla; Öküz, Hayvan ve son olarak 2013 yılında "Maksat Yeşillik Olsun" sloganı ile yayın hayatına başlayan OT dergisinde yazmaya başladı.

"Bu yazıyı, siyasi kimlikleri olmadığı için sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde ezilen, hor görülen, dışlanan Nörd’lere ithaf ediyorum" diyerek yazısına giriş yapan Anar, şöyle devam ediyor:

"Sağdan soldan bir siyasi, dini yahut etnik topluluğa, kabileye ve klana dahil değildirler. İsteseler bile çıkar ilişkileri kuramazlar. Çünkü çıkarları diğer insanlarınkinden farklıdır. Bu yüzden başkaları da onlarla bu tür ilişkiler kurmayı gereksiz görür. Sonuçta milyonlarca kişi arasında yapayalnız kalırlar. Kolay bir av oldukları için de (biraz haklı olarak) tarih boyunca alay konusu olmuşlardır..."

İhsan Oktay Anar'ın yazısının tamamı 50. sayısını çıkaran Ot Dergisi'nin nisan nüshasında.

İhsan Oktay Anar kimdir?

1960 doğumlu. Felsefe bölümünü bitirdi. Öğretim üyeliği yaptı. 2011 yılında emekli oldu. 2009’da Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Yayımlanmış kitapları: Puslu Kıtalar Atlası (1995), Kitab-ül Hiyel (1996), Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri (1998), Amat (2005), Suskunlar (2007), Yedinci Gün (2012). Galiz Kahraman (2014)