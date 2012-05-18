İhsan Eliaçık'ın kızı serbest bırakıldı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. İhsan Eliaçık'ın kızı Zeynep Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

1 Mayıs'ta meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonlarda aralarında Antikapitalist Müslüman Gençler Grubu'nun fikri önderi yazar İhsan Eliaçık kızı Zeynep Eliaçık'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, sabah saatlerinde aralarında Zeynep Eliaçık'ın da bulunduğu 35 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç koordinatörlüğünde 10 Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Şüphelilerden 15'i "kamu malına zarar vermek" ve "örgüt lehine propaganda yapmak" suçlarında tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, aralarında Zeynep Eliaçık'ın da bulunduğu 20 şüpheli ise serbest bırakıldı

Adliye çıkışında kendisini bekleyen anne ve babası ile yakınlarına sarılan Zeynep Eliaçık, basın mensupları tarafından görüntülenmek istemedi.

Kızının serbest bırakılmasının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan İhsan Eliaçık, ne kendisinin ne de kızının şiddete yönelik bir şeyi tasvip etmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Gözaltı sürecinin kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini belirten Eliaçık "Kızımız serbest bırakıldı. Bundan dolayı sevinçliyiz. Dilerim diğer çocuklarda bir an önce bırakılırlar. Bugün bir baba olarak buradayım. Şurası unutulmamalı ki daima açıklık, dürüstlük hakkaniyet kazanır. Kumpas, plan kurma, dolap çevirme daima kaybeder. Dilerim ki bundan sonra bu tür olaylar gerçekleştirilmez. Bu olayı başka bir şeyle irtibatlandırmanın bir alemi yoktur. Bir asayiş soruşturması çerçevesinde değerlendiriyoruz ve kızımızın serbest bırakılmasından da çok mutluyuz, sevinçliyiz. Bizden kimseye zarar gelmez. Şu ana kadar şiddeti hiç savunmadım. Kızım da savunmuyor. Şiddetin savunulacak bir tarafı da yoktur. Cam çerçeve indirme olaylarıyla bir alakası olmadığı böylelikle ortaya çıkmış oluyor" şeklinde konuştu.