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1 Mayıs operasyonunda İhsan Eliaçık’ın kızı da gözaltına alındı!

1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli’de meydana gelen olaylara karıştığı iddiasıyla yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı.

14 Mayıs 2012 19:55

- Hazal Özvarış

 

1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli’de meydana gelen olaylara karıştığı iddiasıyla yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında antikapitalist İslamcı yazar İhsan Eliaçık’ın kızı Zeynep Eliaçık’ın da Kolektif 26A isimli kafede bulunduğu için gözaltına alındığı belirtildi.  

1 Mayıs’ta bazı işyerleri ve banka şubelerinin camlarının kırılması olaylarına karışanları yakalamak amacıyla İstanbul'daki birçok adrese eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyon yapılan adresler arasında Kadıköy Paylaşma ve Dayanışma Derneği ve Kolektif 26A kafesi ile Devrimci Anarşist Faaliyet, Lise Anarşist Faaliyet, Paylaşma ve Dayanışma Derneği ve Kolektif 26A üyelerinin evleri yer aldı. Çoğunluğunu “Anarşistler” adlı gruba üye olanların oluşturduğu yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İslamcı yazar İhsan Eliaçık’ın kızı Zeynep Eliaçık da yer aldı.

Basında “Antikapitalist Müslümanlar” olarak tanınan gruptan Zeynep Duygu, Zeynep Eliaçık’ın sadece operasyonun yapıldığı adreslerden Cafe 26’da tesadüfen bulunduğu için gözaltına alındığını belirtti. Zeynep Eliaçık’ın sorguda olduğunu aktaran Duygu, Eliaçık’ın kimseyle görüştürülmediğini, babası İhsan Eliaçık’ın da kızına henüz ulaşamadığını söyledi.  

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