İhsan Eliaçık gözaltına alındı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ifade vermeye gittiği İstanbul Adliyesi'nde hakkında açılan başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Eliaçık bugün bir soruşturma nedeniyle Çağlayan’daki adliyeye gitti.

Eliaçık, Batman’da başka bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan Eliaçık’ın SEGBİS’deki arıza nedeniyle ifade veremediği kaydedildi.

Eliaçık’a ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verilmiş, İstanbul dışına çıkması yasaklanmıştı.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Eliaçık’ın geceyi emniyette geçireceğini bildirdi.

Antikapitalist Müslümanlar, Twitter’dan şu bilgiyi verdi:

“İhsan Eliaçık, bugün Çağlayan Adliyesi’ne Batman’da hakkında açılmış bir dava için ifade vermeye gittiği anda gözaltına alındı. Şu anda Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde. Yarın sabah saat 09.00’da savcılığa çıkarılacak.”