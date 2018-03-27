İhsan Eliaçık: Artuklu Üniversitesi Rektörü hâlâ "Tayyip kafir, tağuti düzenle hükmediyor" diyor mu?

Rektör ve akademisyenler için kep yerine ‘sarığın’ daha uygun olduğunu savunan, eşcinsel bir akademisyene “Kız mı olmak istiyorsun” diye soran ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” ifadelerini kullanan Mardin Artuklu Üniversiesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’yı, 90’lı yıllarda yakından tanıdığını belirten 'Antikapitalist Müslüman' olarak tanınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Ağırakçı’nın ‘IŞİD ekolünden’ olduğu iddiasında bulundu.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Şu an Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'yı 90'lı yıllardan çok iyi tanırım. "Demokrasi şirktir, oy vermek küfürdür" ekolünden yani IŞİD kafalı. O şimdi "düzenin rektörü”!” diyen Eliaçık, şu soruyu da yöneltti:

"Hala Tayyip kafir, tağuti düzenle hükmediyor diyor mu acaba?”