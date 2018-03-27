Rektörün yayına hazırladığı ansiklopediden: Erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah'a isyan etmiş sayılır

Rektör ve akademisyenler için kep yerine ‘sarığın’ daha uygun olduğunu savunan, eşcinsel bir akademisyene “Kız mı olmak istiyorsun” diye soran ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” ifadelerini kullanan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın yayınladığı ansiklopedi, TBMM gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker tarafından, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e taşınan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nin ‘nüşüz' maddesinde erkeğin cinsel isteklerine itaat etmeme durumu ile Allah'a isyan etmenin aynı kefeye konduğu belirtildi. Ansiklopedide, "erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah'a isyan etmiş sayılır" dendiğini ifade eden CHP’li Şeker, “Sayın Başbakan’a soruyorum sizce de öyle midir?” dedi.

CHP Milletvekili Şeker, Ağırakça'nın genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladığı Şamil Yayıncılık tarafından yayınlanan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “mürted” maddesine de dikkat çekti. Maddede, mürted kelimesinin karşılığı olarak "Kafirleri tekfir etmemek, kafirler hakkında şüpheye düşmek ve uydukları İslam dışı ideolojilerinin doğru olduğuna inanmak; anıt mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, hristiyanlık, komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Maddenin devamında ise "Mürted'in cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektedir” dendi.

"IŞİD zihniyetinden farkı yoktur"

Oda TV’de yer alan habere göre ansiklopedideki ifadeleri yorumlayan Şeker, “Komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb düzenleri savunmak kafirlik olarak tanımlanmakta ve tıpkı IŞİD zihniyeti gibi cezaları ölümdür denmektedir. Hem bu ifadelerin, hem de kadına bakışın IŞİD zihniyetinden bir farkı yoktur. Bu zihniyete gençlerimizi ve üniversiteleri neden teslim ediyorsunuz?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker verdiği soru önergesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi rektörü Ağırakça’nın dile getirdiği “Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan 25 namaza, sarıklı Cuma da sarıksız 70 cumaya bedeldir. Melekler sarıklı olarak Cuma namazını müşahade eder ve güneş batıncaya kadar, sarıkla namaz kılınarak dua ederler” ve “Sarıklı kılınan iki rekat, sarıksız 70 rekattan daha hayırlıdır. Sarıkla kılınan namaza on bin sevap vardır” gibi ifadelere de değinerek Başbakan’a şu soruları yöneltti:

“İktidarınız döneminde laik, demokratik, bilimsel eğitim yuvaları olması gereken üniversitelerde tüzel kişiliğin temsilcisi olarak görev yaparken hem bir din alimi hem de bir siyasi temsilci gibi davranan rektörler hakkında yapılmış herhangi bir idari işlem var mıdır? Bir bilim insanına yakışmayacak tarzda açıklamalarıyla açıkça tarafsızlığını yitirdiğini gösteren Prof. Dr. Ahmet Ağırakça hakkında herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Rektör Ağırakça'nın ifade ettiği şekliyle sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namaza göre oransal olarak daha yukarıda olması durumu hangi ilmi çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir?”