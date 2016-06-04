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Politika

Erdoğan "3 çocuğu ben değil Rabbim istiyor" dedi; İhsan Eliaçık yanıt verdi: Sallıyor!

"Peygamber bile insanların kaç çocuk yapacağına karışmamış"

04 Haziran 2016 22:34

Gamze Önder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada 'en az üç çocuk' çağrısını yineleyerek, "Ben demiyorum, Rabbim öyle istiyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerini T24'e yorumlayan ilahiyatçı - yazar İhsan Eliaçık, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak "Ya öyle bir ayet yok, sallamış" dedi.

Eliaçık, "Kuranı Kerim'de öyle bir ayet yok. Kuranı Kerim'de doğum kontrolüyle ilgili herhangi bir ayet yok, üç çocuk beş çocuk diye bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Hz. Muhammedi'in bile insanların kaç çocuk yapacağına karışmadığını dile getiren Eliaçık, "Allah da insanların kaç çocuk yapacağına karışmaz" dedi. Eliaçık,  "Bu karar çocukların anne babalarına aittir" ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı yazar İhsan EliaçıkKürtaj yasağı, üç çocuk tavsiyesi gibi söylemlerin totaliter devlet anlayışının ürünü olduğunu belirten Eliaçık sözlerini şöyle noktaladı:

''Devlet başkanı olarak bunlara müdahale etmek, totaliter bir devlet anlayışının ürünüdür ve çok yanlıştır"

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Recep Tayyip Erdoğanİhsan EliaçıkÜç çocukAyetSallamış

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