Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilen oyuncular görevlerine geri döndü: "Haksız bir şekilde atılmıştık, olması gereken dönmemizdi"

İşe iade edilenler arasında bulunan oyuncu Pervin Bağdat karar ilişkin T24'e yaptığı açıklamada, "Haksız bir şekilde atılmıştık. Zaten olması gereken göreve dönmemizdi. Göreve dönmemiz adalet duygumuzu pekiştirdi. Sözleşmemizi imzaladık. Hem umutlu, hem mutluyuz. Ekrem İmamoğlu hep yanımızdaydı, süreci yakından izledi, bizi destekledi" dedi.

"Hiçbir mahkeme lehime karar vermek istemiyor"

T24'e konuşan Levent Üzümcü ise, "Mahkeme işten atılma kararını doğru buldu, Danıştay'da onadı. Ben de kararın bozulması için Temyiz başvurusu yaptım. Hiçbir mahkeme lehime karar vermek istemiyor. Herkes bilmelidir ki şehir tiyatroları sahipsiz, kimsesiz değildir. Benimle birlikte hakları gasp edilen Ragıp Yavuz 46 yıllık emeğini yediler. Bizler bu kararlara karşı sessiz kalmayacağız, haklarımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

Üzümcü, 2013 yılında Sosyalist Enternasyonal’de yaptığı konuşma, basına verdiği demeçler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilmişti. İşe iade davası hâlâ süren Üzümcü, geçtiğimiz günlerde Şehir Tiyatroları'nın bir oyununda yer alması için kendisine teklifte bulunulduğunu ve kendisinin de kabul ettiğini açıklamıştı.

Üzümcü sosyal medya hesabından "İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosu'nda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda yer almamı istedi, kabul ettim. Hukuksuz yere işten atılma davam ise hâlâ devam etmekte. Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim" diye paylaşım yapmıştı.

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