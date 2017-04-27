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15 Temmuz Darbe Girişimi

İhraç edilen akademisyene "Senden hoca olmaz" diyen polis amiri de 'FETÖ'den açığa alındı

Bayram Önal, Eskişehir’de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu

27 Nisan 2017 17:24

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlerin yaptığı eylemde, akademisyenler için “Senden hoca olmaz. Biraz sonra göreceğiz” diyen polis amiri Bayram Önal da görevden alındı.

Polis amiri Bayram Önal, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin odalarını toplamak için yaptıkları fakülte ziyaretleri sırasında yapılan eylemin sonlandırılmasını istemiş ve akademisyenleri tehdit etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denmişti:
"667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."

Evrensel’in haberine göre, polis amiri Bayram Önal, 667 sayılı OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK kapsamında ‘FETÖ’ ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Bayram Önal, Eskişehir’de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

Son polis ihraçları

Emniyette "Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle 9 bini aşkın polis KHK ile açığa alındı.

Açığa alınan polisler arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda 2’si emniyet müdürü 19 polis de var.

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