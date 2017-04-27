İşte açığa alınan 9 bin 103 polisin tam listesi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararıyla açığa alınan 9 bin 103 polisin isimleri belli oldu. Açığa alınan polislerden 5'i 1. sınıf olmak üzere 115'i emniyet müdürü, 60'ı ise emniyet amiri olarak görüldü. Listedeki polislerin istihbarat ve terörle mücadele şubelerinde görevli olması ise dikkat çekti.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şöyle denildi: "667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'inci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit olduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden alınmıştır."

115 emniyet müdürü, 60 amir

Polislerden 2 bin 500'ü İstanbul'da bin 350'si Ankara'da görev yapıyordu. Açığa alınan polislerden 5'i 1. sınıf olmak üzere 115'i emniyet müdürü. 60'ı ise emniyet amiri. Listede 24 de başkomiser var. Polis memurlarının özellikle istihbarat ve terörle mücadele şubelerinde görevli olması ise dikkat çekti.

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