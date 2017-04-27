Emniyette ‘FETÖ’ depremi; binlerce polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) tüm birimlerinde yapılan operasyonda 'FETÖ/PDY' ile bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 9 bin 103 bin polis açığa alındı. 'FETÖ' iddiasıyla açığa alınan polislerin 2 bin 500'ünün İstanbul'da bin 350'sinin Ankara'da görev yaptığı belirtildi.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin” 2’nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır.

3 bin 224 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 'FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki "mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 4 bin 672 şüpheli hakkında çalışma başlatılmıştı. Şüphelilerden bin 448'inin 'FETÖ'den tutuklu bulunduğu belirlenmişti. Hakkında gözaltı kararı alınan 3 bin 224 şüpheliden bin 120'si yurt genelinde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Emniyet tarafından, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte kimlik ve sürücü belgeleri, dijital materyal ve örgütsel iletişimde kullanılan cihaz ve aparatlar, örgütsel doküman ve himmet listeleri ile örgüte ait altın, döviz ve para ele geçirildiği bildirilmişti.

Ankara'da 158 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun merkezi Ankara'da ise Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 158 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.