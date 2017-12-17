T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İhmal ölüm getirdi; dengesini kaybederek 5 metrelik boşluğa düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sarıyer'de 5 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen Ahmet Sefa Erpek yaşamını yitirdi

17 Aralık 2017 02:17

İstanbul Sarıyer'de kaldırımda yürürken dengesini kaybeden Ahmet Sefa Erpek, kaldırım ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düşen Erpek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Sarıyer Bahçeköy'de saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre geçirdiği felç nedeniyle yürümekte zorlanan 69 yaşındaki Ahmet Sefa Erpek, otomobile binerek kızı ve oğlu ile birlikte sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye gitti.
 

5 metre yükseklikten boşluğuna düştü
 

Hastane dönüşü evinin bulunduğu sokağa gelen yaşlı adam oğlunun kullandığı araçtan indi. Kaldırımda yürümeye başlayan Ahmet Sefa Erpek dengesini kaybedince abartman ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Erpek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Kaldırımla ile boşluk arasında 20-30 santimetre uzunluğundaki duvardan başka önlem olmaması dikkat çekti.

 

Düştüğü yerden halat yardımıyla çıkartıldı
 

İtfaiye ekipleri Erpek'in cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ceset torbasına konulan Erpek'in cenazesi daha sonra halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. 
 

Görgü tanığı: Düşme sesiyle birlikte çığlık sesi duydum
 

Mahalle sakini Fahri Uluçay, "Bir düşme sesiyle birlikte bir çığlık sesi duydum. Hemen camdan çıkıp baktığımda, komşumuz çok kötü bir şekilde düşmüştü. Kendisi tek bastonla yürüyordu. Hastaneden gelmişler, kontrolü varmış. Arabadan indiği sırada dengesini kaybetmiş düşmüş" dedi. (DHA)

ETİKETLER

sarıyerbetonölümistanbuldüştüboşlukapartmanAhmet Sefa Erpek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24