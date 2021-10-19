Ihlamurun kilosu 400 liraya fırladı!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamurlar satışa çıktı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor. Esnaf Serdar Çelik, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek." diye konuştu.

Bitki çayları satan dükkânların tezgâhlarında ıhlamurlar satışa çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor.

"Verimin düşük olması fiyatlara yansıdı"

Nilüfer Köylü Pazarı’nda bitkisel çaylar satan esnaf Serdar Çelik, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 TL olduğunu belirtti. Ihlamurları 50 gramlık paketler hâlinde hazırlayıp 10 TL' den sattıklarını anlatan Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

"Ihlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek"

Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Çelik şunları söyledi: "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Ihlamurlar bize Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'den ve Karacabey Boğazı’ndan geliyor. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek.’’ (İHA)