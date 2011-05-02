-İHH EKİBİ BOMBARDIMANDAN SON ANDA KURTULDU İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yardım ekibinin, Kaddafi güçlerince bombalanan Misrata limanında Bingazi'den gelen yardım malzemelerini boşaltmak için bulunduğu, bombardımandan son anda kurtulduğu bildirildi. İHH'den yapılan açıklamada, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfül Arab Kaddafi'nin ölüm haberinin yayılmasının ardından Kaddafi birliklerinin, Misrata'ya uyguladığı ablukayı daha da sertleştirdiği belirtildi. Son olarak Bingazi'den yardım malzemesi getiren geminin, Misrata limanına yanaşmasıyla başlayan bombardımanın aralıksız şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, geminin halatlarını bile çözemeden, halatların kesilmesiyle limandan ayrıldığı aktarıldı. Bombardımanda geminin hasar görmediği, ancak limanda bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, ''Bingazi'den gelen yardım malzemelerini boşaltmak için limanda bulunan İHH ekibi bombardımandan son anda kurtuldu'' ifadesi kullanıldı. İHH'nın Misrata'daki çalışmalarını koordine eden Serkan Öktem'in görüşlerine de yer verilen açıklamada, Öktem'in olayı anlatan ifadeleri şöyle: ''Misrata'ya gelecek yardım gemisi Kaddafi birliklerinin liman çevresine mayın döşemesi sebebiyle birkaç gündür açıkta bekliyordu. NATO güçlerinin mayınları temizlemesiyle gemi, Misrata limanına yanaştı. Biz de yardım malzemelerini boşaltmak için limana gittik. Gemi yeni yanaşmıştı ki şiddetli bir bombardıman başladı. Zikzaklar çizerek bombalardan kurtulmaya çalıştık. Yardım gemisi halatlarını bile çözecek vakit bulamadı. Halatlar kesilerek gemi limandan uzaklaştı. Şükürler olsun ki gemiye ve bize bomba isabet etmedi. Gemi 25 mil açılarak orada beklemeye başladı. Ancak limanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini gördüm.''