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İHD'den Roboski protestosu

İnsan Hakları Derneği üyelerinin gerçekleştirdiği eylemde "Roboski'ye adalet, failler yargılansın" sloganları atıldı

29 Eylül 2015 00:30

İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski (Ortasu) köyünde 28 Aralık 2011 günü düzenlenen hava harekatında hayatını kaybeden 34 yurttaşın faillerinin yargılanmamasını protesto etti.

Grup, eylem sırasında, "Roboski’ye adalet, failler yargılansın" sloganı attı ve ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir pankart taşıdı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Roboski için adalet arayışını sürdüren aileler için sorumluları göreve çağırıyoruz" denildi.

Eylem, olaysız şekilde sona erdi.

 

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