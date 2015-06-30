HDP'li Ferhat Encü: Asker Roboskî'de operasyon yaptı, çok sayıda katırı katletti!

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü askerin bu sabaha karşı Uludere’de operasyon yaptığını ve çok sayıda katırı öldürdüğünü iddia etti. Şırnak Valiliği ise dünkü olaylarda 13 askerin yaralandığını duyurdu.

Şırnak Uludere’de dün başlayan gerginliğin bu sabah da devam ettiği öne sürüldü.

Encü tweetlerinde çok sayıda katırın da askerlerin ateşi ile öldürüldüğünü belirterek fotoğraflar paylaştı. Ferhat Encü ayrıca ev ve araçlara da kurşunların isabet ettiğini öne sürdü.

Şırnak Valiliği: Uludere’de 13 asker yaralandı

Bu arada Şırnak Valiliği ise, Uludere ilçesine bağlı Ortasu ve Gülzayı köylerinde köylüler ile askerler arasında dün yaşanan olaylarda 13 askerin yaralandığını, 4 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Hudut hattında kaçakçılıkla mücadele eden birlikleri takviye etmek ve meydana gelebilecek muhtemel toplumsal olaylara müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarına görev bölgesine intikal esnasında, Uludere ilçesi Ortasu, Gülyazı köyleri mevkiinde 250-300 kişilik grup tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmiş ve D-400 karayolu trafiğe kapatılmıştır. Söz konusu olaya Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri müdahalede bulunmuş, kalabalık grup dağıtılmış ve D-400 karayolu trafiğe açılmıştır. Olaylar esnasında 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Olaylara müdahale eden birliklerden 13 askeri personel vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Halkın huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla güvenlik faaliyetleri kararlılıkla devam edecektir” denildi.