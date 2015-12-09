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Yaşam

İHD ve TİHV: 11 ayda çatışmalarda 523 kişi hayatını kaybetti!

1 Ocak - 5 Aralık 2015 tarihleri arasında 6 bin 744 kişi gözaltına alınmış, bin 285 kişi de tutuklandı.

09 Aralık 2015 17:49

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı 2015 yılı hak ihlalleri raporu yayımlandı. Raporun en dikkat çekici noktası çözüm sürecinin ‘dondurulması’ ile yaşanan çatışmalar sonucu asker, polis, korucu, militan, sivil olmak üzere toplam 523 kişi hayatını kaybetti.

İHD ve TİHV’in 2015 raporuna göre;

1 yılda 171’i asker, polis, korucu, 195’i militan, 157’si sivil olmak üzere toplam 523 kişi yaşamını yitirdi.

6 bin 744 kişi gözaltına alınmış, bin 285 kişi de tutuklandı.

Diyarbakır, Suruç, Ankara’da canlı bomba eylemlerinde 138 kişi yaşamını yitirmiş, her üç olayda en az 929 kişi de yaralandı.

28 Kasım’da Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de dahil 19 Kişi faili meçhul cinayete kurban gitti.

Kadın cinayetlerinde yine hızla artış yaşandı. Böylece 1 yılda 282 kadını hayatını kaybetti.

Ayrıca 2015’te 6 bin 744 kişi gözaltına alınmış, bin 285 kişi de tutuklandı.

17 belediye başkanı tutuklanmış, 9 tutuklu olmak üzere toplam 15 belediye başkanı görevden alınmıştır.

4 kişi gözaltında yaşamını yitirmiştir.

Cezaevlerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren kişi sayısı en az 28’dir.

Zorunlu askerlik hizmetini yaparken en az 33 kişi şüpheli biçimde yaşamını yitirmiştir.

Mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş 22 kişi ağır yaralanmış,

Nefret cinayetleri, ırkçı saldırılar ve linçler sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiştir.

İş kazaları sonucu 1 Aralık 2015’e kadar bin 593 işçi yaşamını yitirmiştir.

An az 16 sığınmacı ve mülteci geçiş yollarında yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştır (işkence ve silahla yaralanma).

2015 yılı içinde 417 si HDP, 11’i AKP 4’ü CHP olmak üzere toplam 432 parti binasına saldırı olmuştur.

Sadece 6-8 Eylül 2015 tarihlerinde eş zamanlı, yaygın ve sistematik olarak 100’ü aşkın HDP binasına saldırı olmuştur.

 

Raporun tamamı için tıklayınız

 

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