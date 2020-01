İHD: Cezaevlerinde insanlar ölüme gönderiliyor

İHD Adana Şubesi Cezaevi Komisyonu, İnönü Parkı'nda yapılan açıklama ile hasta tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı eylemde açıklama yapan Cezaevi Komisyonu sözcüsü Nejat Okay, Türkiye'deki cezaevi koşullarına değinerek, burada kalan sağlıklı bireylerin dahi hastalandığını söyledi. Okay, "İHD olarak cezaevlerinde bir çığlık daha yükselmesin diye yaptığımız bütün uyarılar karşılığını bulamamakta. Bu nedenle hala 247'si ağır 647 hasta tutsak ölüm sınırında bulunmaktadır" dedi. Hükümetin, yapılan tüm çağrılara kör ve sağır olduğunu söyleyen Okay, hasta tutuklular serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.



İHD İzmir Şubesi üyeleri ise hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için Sümerbank önünde açıklama yaptı.

DİHA'da yer alan habere göre, "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın" pankartının açıldığı eylemde açıklama yapan İHD üyesi Ahmet Çiçek, cezaevlerine sağ giren hasta tutsakların önce hastalandığını, ardından ise tabutları ile dışarı çıktığını söyledi. En son Bandırma T Tipi Cezaevi'nde Kuling Sevilgen'in yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çiçek, "Cezaevi gerçeği bir kez daha bir ailenin tarifi imkansız büyük avılar yaşamasına neden olmuştur. Cezaevlerinde insanlar her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşıyor. Cezaevi iradesinin keyfi ve kötü niyetli uygulamaları ile adeta ikinci bir ceza yolu seçiliyor, hem mahpuslar hem aileler mağdur ediliyor. Yaşam hakları sorgusuz sualsiz ellerinden alınıyor. Cezaevlerine sağ girdiler tabutla çıkmalarını engelleyelim" diye konuştu.