Cezaevlerinde 242’si ağır, 653 hasta tutuklu ve yükümlü var

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nin raporuna göre, hapishanelerde 242’si ağır, 653 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. “Tam teşekküllü hastanelerin verdikleri ‘cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremez ve cezaevinde tedavisi mümkün değildir’ diyen İHD tüm hasta tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İHD’nin İzmir Şubesinden Ahmet Çiçek’in okuduğu basın açıklaması şöyle:

Yardımla yaşıyorlar

“Bugün ölümcül derecede hasta mahpus sayısı 242'si aüır olmak üzere 653’e ulaştı. Bu hasta mahpusların cezaevi koşullarında hayatını devam ettirmeleri ve tek başına yaşamaları mümkün değil. Ancak birilerinin yardımıyla yaşayabilecekleri doktor raporlarıyla da kanıtlanmış durumda.”

“Ancak yetkililer raporlara rağmen hasta mahpusların tahliyesini çeşitli bahanelerle engelliyor.”

Başvurular sonuçsuz

“Daha önce de yaptığımız basın açıklamalarında beş yüzü aşkın hasta mahpusun bulunduğunu, bu mahpusların cezaevlerinin sağlıksız koşullarında yaşamalarının mümkün olmadığını, cezaevleri koşullarının mahpusları hasta ettiğini, cezaevi koşullarında tedavileri mümkün olmadığını, bu mahpusların ancak tahliye edilerek dışarıda tedavi olabileceklerini belirttik.”

“Ancak hasta mahpusların tahliyeleri ile ilgili yapılan başvurular çoğunlukla sonuç vermiyor.”

‘Güvenlik’ gerekçesi

“Tam teşekküllü hastanelerin verdikleri ‘cezaevi koşullarında yaşamını sürdüremez ve cezaevinde tedavisi mümkün değildir’ raporları bir de Adli Tıp Kurumuna gönderilerek hem süreç uzatılıyor hem de hastanelerin verdikleri raporlar işlevsiz hale getiriliyor.”

“Sağlık raporu için yapılan başvurular çeşitli bürokratik engellere takılarak yılları buluyor. Rapor alınsa bile ‘güvenlik’ gerekçeleri ile tahliye talepleri reddediliyor.”

“Ağır hasta tutukluların ve hükümlülerin ‘toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı’ gerekçesiyle alıkonulmaya devam edilmesi fiili idam cezasıdır.”

Haftada beş kişi ölüyor

“Türkiye hapishanelerinde haftada beş kişi yaşamını kaybediyor. Bu ölüm oranı toplumdaki ölüm oranının yaklaşık dört katı.”