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Adalet Bakanlığı'na göre, cezaevlerinde 519 hasta tutuklu var

Adalet Bakanlığına göre, cezaevlerinde 519 hasta tutuklu ve hükümlü var. 210 cezaevinde kamera bulunuyor

16 Ekim 2014 13:42

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde 519 hasta tutuklu ve hükümlü olduğunu bildirdi. Kamera uygulamasının önleyici bir tedbir olarak ortak alanlarda kullanıldığını söyleyen Bozdağ, toplam 210 ceza infaz kurumunun kısıtlı alanlarında kamera bulunduğunu açıkladı.

HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın cezaevlerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, hasta mahpusların sayısını 10 Mart 2014 itibariyle 519 olarak bildirdi. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere nakil olan hükümlü ve tutuklu sayısı 2012 yılında 6 bin 829, 2013 yılında ise 5 bin 366 olarak açıkladı.

Ata’nın, cezaevlerindeki kamera uygulamasına ilişkin sorusuna da, kamera uygulamasını önleyici bir tedbir olarak ortak alanlarda kullanıldığını ve 210 ceza infaz kurumunun kısıtlı alanlarında kamera bulunduğunu söyledi.

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