İhalesi iki kez iptal edilmişti; Foça Tatil Köyü 49 yıllığına özelleştirilecek

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ve teklif verme süreci 20 Nisan 2021'de tamamlanan Foça Tatil Köyü'nün ihalesi, 29 Nisan tarihinde yapılacak.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan Foça Tatil Köyü'nde, 1967 ile 2005 yılları arasında hizmet verildi. Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ismin ağırlandığı tatil köyünün 2005'te kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı.



İhaleler, 2006 ve 2018 yıllarında kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021'de, resmi web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.



İlan edilen ihale sürecinde teklif verme aşaması 20 Nisan Salı günü tamamlandı. Teklif verenlerin kimlikleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, 10'a yakın katılımcıyla nihai pazarlık görüşmelerinin yarın yapılacağı bildirildi. (DHA)