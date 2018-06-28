İhale tepkiler üzerine iptal edilmişti; belediye Gölcük Milli Parkı'nda bungolov inşaatına kendisi başladı

Bolu Gölcük Milli Parkı'nın imara açacağı iddiasıyla tartışma yaratan Gölcük Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu, ihalesinin iptal edilmesinin ardından belediye, bungolov inşaatına kendisi başladı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre,Gölcük Milli Parkı’nda 49 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kiracısı olarak bulunan Bolu Belediyesi, kalan 22 yıllık süresini özel bir işletmeye devretmek için aralık ayında ihaleye çıkmıştı. Buna göre yapılacak 27 adet bungalov ile 19 odalı Gölcük Dağ Köşkü ve Göl Gazinosu, 31 Aralık 2040 tarihine kadar kiraya verilecekti.

Ancak sivil toplum örgütleri ve Bolu halkı, Gölcük’ün de Uzungöl ve Ayder gibi inşaata açılarak, doğal güzelliğini kaybedeceği kaygısıyla ihaleye büyük tepki göstermişti. Bu süreçte sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Gölcük Platformu, milli parkın konaklamaya açılmasına olanak veren Gölcük Gelişme Planının iptali için dava açtı. Bu çerçevede 10 Temmuz’da bilirkişi heyeti Gölcük’te keşif yapacak. Ancak bu süreç tamamlanmadan belediye bungalov inşaatına başladı.

Gölcük Platformu Sözcüsü Murat Ataman, “Belediye, mahkeme kararını beklemedi” diye tepki gösterdi.