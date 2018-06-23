İGÜ, yabancı bilim insanlarını uluslararası konferansta ağırlıyor

İSTANBUL, (DHA)- 20 Haziran’da başlayan Uluslararası Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme Konferansı İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) ev sahipliğinde devam ediyor. 28 farklı ülkeden 16 yabancı bilim insanın katıldığı konferans, mühendisliğin tüm alanlarında matematiksel modellemeler ve disiplinler arası iş birliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

7’incisi düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme Konferansı’ na (ICAAMM: International Conference On Applied Analysis And Mathematical Modelling) Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, İtalya, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkelerden alanında ün yapmış 16 davetli bilim insanı katıldı.

Yaklaşık 535 özet bildiri kaydının alındığı konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Adem Kılıçman, konferansın bilime katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Buradaki amaç insanların yapmış olduğu son çalışmaları diğer araştırmacılara göstermek ve birlikte hareket etmektir. Bu yüzden bilim insanları burada yapmış oldukları çalışmaları sunuyor ve ilgilenenlerle bağlantı kurarak ortak çalışmalar yapma imkanı bulabiliyorlar. Matematik geniş bir disiplindir, her alanda farklı uygulamaları vardır. Buradaki araştırmalar lisans seviyesindeki öğrencilere ağır gelebilir ancak doktora ve yüksek lisans öğrencileri için uygundur. Bu konferansa katılıp çok şey öğrenebilirler” dedi.

“TÜRKLERİN ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI YETERLİ BULUYORUM”

Konferansa Amerika Birleşik Devletleri’nden katılan Prof. Dr. Nikolay Metodiev Sirakov, daha önce Türklerle çalışma fırsatı yakaladığını ve Türklerin araştırma yapmak için çalışmalarını yeterli bulduğunu dile getirdi. Sirakov, “Biz kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleriyle ilgileniyoruz. Bunu da Orta Doğu’dan gelen Türk arkadaşlarımdan öğrendim ve kendi öğrencilerimizle birlikte bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada ortak çalışmalar yapabilme yönünden çok şanslıyız. Daha önce tanıştığım bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bunları tıbbi çalışmalarda uygulamayı düşünüyoruz. Burada kısa süreli bulunuyorum ancak daha önce de Türklerle çalışma fırsatım oldu ve onları tanıyorum. Türklerin araştırma yapmak için çalışmalarını yeterli buluyorum” diye konuştu.

“BU KONFERANSTA HERKES BİR ŞEYLER ÖĞRENEBİLİR”

Bilim insanı Dumitri Baleanu, konferansa konuşmacı olarak katıldığını ve konferansta yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Konferansta herkesin birbirinden bir şeyler öğrenebileceğinin altını çizen Baleanu, “Uluslararası iyi organize edilmiş bir konferansın içerisindeyiz. Bu konferansta matematikçiler mühendislerden, mühendisler de matematikçilerden çok fazla şey öğrenebilme imkanına sahip. Yapı itibariyle çok disipliner bir konferans. Matematik ve mühendislikte her şey birbiriyle alakalı ve ilişkilidir. Ben kesirli dereceli diferansiyel denklemleri çalışıyorum. Bunlar matematik modellemesinde daha iyi sonuçlar veriyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi iyi bir çevre edinmiş durumda burada çok iyi araştırmalarla karşılaştım” dedi.

2002 yılından beri Türkiye’de bulunduğunu belirten Baleanu, “Çeşitli alanlarda çalışmalar yaptık, TÜBİTAK’a projeler sunduk ve doktora üstü araştırmacılarla çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız sadece Türkiye ile sınırlı değil. Diğer ülkelerle birlikte de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek olan konferanslarda da burada olacağım” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER SABIRLI OLMALILAR”

Konferansa Nijerya’dan konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Aderemi Kuku, genç bilim insanı adaylarına sabırlı olmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Katılımcı olarak genç insanları görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kuku, “ Çok iyi ve faydalı bir konferans, katılımcı olarak da gençleri görmek beni çok mutlu etti ve kaliteli sorular sordular. Bu konferans sadece matematik içermiyor. Gençler iyi araştırma yapsınlar. Bu da biraz sabırla oluyor. Burada bulunduğum süre içerisinde hem tecrübeli, hem de genç araştırmacılarla diyalog içerisinde oldum ve ortak projeler yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE DEPREM KUŞAĞINDA VE BUNUN İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ”

Jeofizik alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Avustralyalı bilim insanı Prof. Dr. Herbert Huppert, Türkiye’nin şu anda deprem kuşağında olduğunu ve bu olaya ciddi bakılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin deprem kuşağında olmasıyla alakalı çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Huppert, “ Çok iyi organize edilmiş bir konferanstı. Burada konuşmacı olmaktan mutluluk duyuyorum, çok güzel sorularla karşılaştım. Konferansın amacı da sorulara cevap aramaktı. Bilimsel çalışmaların amacı sorulara doğrudan cevap verebilmektir. Türkiye’ye ilk geldiğimden bu yana çeşitli arkadaşlarla konuşuyordum ve şimdiye kadar çok olumlu ve kararlı çalışmalar gördüm. Türkiye şu anda deprem kuşağında, biz bu olaya ciddi bakmalı ve bunun üzerinde çalışmalar yapmalıyız” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlediği konferans 24 Haziran’a kadar devam edecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)