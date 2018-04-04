İGÜ LÖSEV Kulübü ‘Sen De Kanseri Fark Et' etkinliği düzenledi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) LÖSEV Kulübü tarafından, kanser haftası kapsamında ‘Sen De Kanseri Fark Et’ etkinliği düzenlendi.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Selime Aydoğdu, Diyetisyen Gözdenur Çavuş, Uzman Psikolog Güliz Altınbaşak ve kanserlibalkabagi.com bloğunun yazarı Tuğçe Erol Cilli, katılımlarıyla farkındalık etkinliğine destek verdi.

“GENÇLER DUYARLI, FARKINDA VE İLGİLİLER”

Öğretim görevlileri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, LÖSEV ’in 20 yıllık serüvenini anlatan Ünver, “Gençler duyarlı, farkında ve ilgililer. Salonlar her zaman dolup taşıyor. Sizlerin yaşınızda bu kadar farkındalık sahibi ve duyarlı değildik. Sizler çok daha büyük işler başaracaksınız, çabalarınıza hayranım” diyerek teşekkür etti.

“KANSERİN BELİRTİLERİNİ ÇOK İYİ TANIYIN”

‘Çocukluk Çağı Kanserleri’ konulu bir sunum gerçekleştiren Uzman Dr. Selime Aydoğdu, “Kanserin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde, karşımda geleceğin anne ve babalarını görüyorum. Lütfen kanserin belirtilerini çok iyi tanıyın ve en ufak bir şüphede çocuğunuzu hekim kontrolünden geçirin\'\' diyerek tüm katılımcılara çağrıda bulundu.

“DUYARLI VE HASSAS OLUN”

‘Çocukluk Çağı Kanserleri\'nde Beslenme’ ile ilgili sunum yapan Diyetisyen Gözdenur Çavuş ise mesleğinin yalnızca kilo verdirtmekten ibaret görülmemesi gerektiğini belirterek, “Ben iş günümün en keyifli ve en huzurlu zamanlarını çocuk onkoloji servisinde yatan hastalarımla geçiriyorum. Lütfen duyarlı ve hassas olun” dedi.

Uzman Psikolog Güliz Altınbaşak’ın kanserin psikolojik yönünü ve hasta yakınlarının psikolojisini anlattığı farkındalık etkinliğinde, kanserlibalkabagi.com bloğunun yazarı Tuğçe Erol Cilli’nin konuşması boyunca duygusal anlar yaşandı.

Kanser hastası bir çocuk annesi olarak, yaşadıkları zorlukları, endişelerini, mutluluklarını, kanser ile olan yolculuklarını katılımcılara aktaran Cilli, \'\'Uzun süredir bu kadar heyecanlanmamıştım. Benim için anlamı çok büyük. Çünkü yaşadıklarımla buradayım. Bizleri, kanser hastaları ve yakınlarını bu kadar önemseyen bir yerde olduğum için çok mutluyum. Sizler çocuklarımız kalplerine umut ve ışık oluyorsunuz, dünyamızı güzelleştiriyorsunuz. Çok içten söylüyorum, iyi ki varsınız hep var olun\'\' diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi LÖSEV Kulübü tarafından düzenlenen ‘Sen De Kanseri Fark Et’ etkinliğinde, kulübün sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi sahibi olan katılımcılara plaket takdim edildi.

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