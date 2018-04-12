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Eğitim

İGÜ Fütürizm Kulübü'nden ‘'1. İçerik Pazarlama Kampı''

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi Fütürizm Kulübü, Dr

12 Nisan 2018 16:37

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi Fütürizm Kulübü, Dr. Öğretim Üyesi Semra Geçkin Onat\'ın danışmanlığında 36 Saat süren ‘’İçerik Pazarlama Kampı’’ düzenledi. Yeni Medya Bölümü öğrencileri arasından seçilen 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen içerik pazarlama kampında 5 gruba ayrılan katılımcılar, projelerini oluşturmak için ekip ruhuna dayalı heyecanlı bir süreç yaşadılar.

AMAÇ ‘’YARATICI OLMA’’ DUYGUSUNU KAZANDIRMAK

Öğrencilerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı, ekip ruhunu kazandırmayı, fikir ve içerik üretmelerini sağlayacak ortamı yaratmayı amaç edinen, 36 saat süren kamp süresi boyunca öğrencilerden, hayal ettikleri fikirleri bir projeye hikâyeye dönüştürmeleri istendi. Sektörden dijital pazarlama uzmanlarının davet edildiği kampta, öğrencilere tasarımla ilgili gerek teknik gerek yazılımsal gerekse fikir bazında yardım sağlandı.

Fütürizm Kulübü tarafından her yıl yapılması planlanan ve bu yıl birincisi yapılan ‘’İçerik Pazarlama Kampı’’ sonunda, 5 grup tarafından hazırlanan projeler jüri önünde sunuldu.

BİRİNCİLİK, İŞARET DİLİ ÇEVİRİSİ VE SESLİ BETİMLEME PROJESİNE VERİLDİ

‘’Türkçe düşünme ‘’TİD’’ olarak düşün’’ mottosu altında sunulan , ‘’TİDDESTEK / Online İşaret Dili Çevirisi ve Sesli Betimleme Hizmet Platformu’’ projesi jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

Burs gönüllüleri ile burs ihtiyacı olanları buluşturan ‘’Eğitim Eli’’  projesi ikinci, anne eli değmiş sıcak yemekleri buluşturan ‘’Ev Yemeği Vakti’’, ‘’Annemkampuste.com’’ projesi üçüncü oldu.

‘’Gelecek için görüşüm, mutlaka geri dönüşüm’’ ve ‘’Eski değiliz’’ mottoları altında sunulan ‘’Çöpe Atma –Dönüştür’’ projesi dördüncü olurken, engellilerin toplum içindeki görünürlüğünü desteklemeyi amaçlayan, ‘’Medya’da olmak onların da hakkı’’, ‘’Onlar aramızda’’ ve ‘’Onların da şansı olun’’ başlıkları altında sunulan,  ‘’TEYDO- Türkiye Engelsiz Yaşamı Destekleme Organizasyonu’’projesi beşinci oldu.

 (FOTOĞRAF)

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