İGÜ, akademisyenlerine Mesleki Gelişim Semineri düzenledi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Akreditasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş danışmanlığında düzenlediği Mesleki Gelişim Semineri’nde, Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Teresa, J. Franklin ve Prof. Dr. Douglas S. Franklin’i ağırladı.

Türkiye’nin en fazla akredite edilmiş bölümü ve programına sahip üniversitesi olma rekorunu elinde bulunduran İstanbul Gelişim Üniversitesi, akademisyenleri için gelişim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Akademisyenlere hem teorik ve hem de uygulamalı eğitimlerin verildiği, dört gün boyunca süren Mesleki Gelişim Semineri’ne, İGÜ’nün bütün bölüm ve programlarından 30’dan fazla akademik personel katıldı. Kurumsal kalitede öğrenci merkezli öğrenim, müfredat tasarımı ve geliştirme, eğitim-öğretim teknikleri ve teknolojileri, üniversitede müfredat ve kalite güvencesi gibi konu başlıklarının işlendiği seminerde, akademisyenler Avrupa ve ABD akreditasyon sistemleri hakkında da detaylı olarak bilgilendirildi.

Etkinlikte konuşan Dr. Teresa Franklin, “İstanbul Gelişim Üniversitesi çok iyi işler başarmış. Çok iyi ve nitelikli bir öğretim üyesi grubuyla çalıştım. İGÜ yönetimiyle sonbaharda yeni eğitim geliştirme faaliyetleri düzenlemek üzere anlaştık” dedi.

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