İGÜ 4'üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı'nı gerçekleştirecek

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya Bölümü tarafından 2015 yılından beri düzenlenen Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek.

22-23 Kasım tarihleri arasında İGÜ mühendislik fakültesi, iktisadi idari sosyal bilimler fakültesi yeni medya bölümü ve güzel sanatlar fakültesi televizyon sinema bölümü ile ortaklaşa düzenleyeceği 4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın ana teması ‘Yapay Zeka’ olarak belirlendi.

Yapay Zeka alanındaki gelişmeleri takip etmek ve akademik alana katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Microsoft Siber Güvenlik Danışmanı Dr. Erdal Özkaya yapacak. Konferansa yerli ve yabancı birçok bilim insanının katılması bekleniyor.

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