İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı' geliştirildi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün finansal desteğiyle Emory Üniversitesi ve Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından acı vermeyen, insanların kendi kendilerine uygulayabileceği bant şeklinde grip aşısı geliştirildi.

Derinin üst kısmına nüfuz eden 'aşı bandı', iğne olmaktan korkanlar için yeni bir alternatif. Bandın yapışkan yüzeyinde, derinin içine giren yüz tane ufak ve tüy şeklinde mikro iğne mevcut. Araştırmayı yürüten Profesör Mark Prausnitz, "Mikroskobun altında baktığınızda üzerinde ufak iğneler olduğunu göreceksiniz. Acı vermeden deriye işleyebiliyorlar" diyor.

Standart grip aşısının aksine, buzdolabında tutulması gerekmiyor, bu da eczanelerin aşıyı rahatlıkla raflarda saklayabileceği anlamına geliyor. Bu özelliği sayesinde, bandın gelişmekte olan ülkelerde de fayda sağlayabileceği belirtiliyor.

Aşı bandın, yapılan ilk testlerde önemli başarılar elde ettiği de gözlemlendi. Testlere katılan gönüllüler, bu 'bant aşı'yı normal iğneye tercih ettiklerini söyledi. Aşıyı hem iğne hem de bantla test eden araştırma ekibi, aşı bant uygulanan grubun büyük kısmının bandın acı vermediğini söylediğini, ancak bazılarının da bandın uygulandığı yerde kızarıklık, kaşınma ve hassasiyet gibi yan etkiler yaşadığını belirtti. Bu belirtilerin ise birkaç gün içerisinde iyileştiği gözlemlendi.

Kolay kullanımlı

Uzmanlar, grip ve diğer aşıların uygulanmasında bandın bir devrim yaratabileceği görüşünde. Ancak bant şeklindeki aşının yaygın kullanımı için önümüzdeki yıllarda başka klinik testlere de tabi tutulması gerekiyor.

Emory Üniversitesi'nden Dr. Nadine Rouphael, "Aşıyı evde, işte uygulayabiliriz ve hatta posta yoluyla dağıtımını sağlayabiliriz" diyor.

Başka araştırmacılar da acısız iğne uygulama yöntemlerini bulmaya çalışıyorlar. Grip aşısı için mikro iğnelerle yapılmış bir şırınga, ABD'de kullanım için onaylandı. Avustralya'da bilim insanları, daha da ufak iğneler kullanan bir bant tasarlıyorlar.