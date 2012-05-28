İğne fobisini bitirecek buluş

ABD’nin Masschusetts Teknoloji Enstitüsü’nde geliştirilen bir teknikle, ucunda iğne olmadan ilaç enjeksiyonu yapılması mümkün hale getirildi.

Milliyet'in haberine göre, Çevresi telle sarılı bir mıknatıs, ilacın konduğu ampulün içindeki pistol düzeneğine bağlanıyor. Akım verildiğinde mıknatısın oluşturduğu etkili manyetik alan, pistonun ileri doğru itiş işlevini yerine getirmesini sağlayan bir baskı yaratıyor. Bu sırada ortaya çıkan yüksek güç, ilacın ses hızında deri altına nüfuz etmesini sağlıyor.