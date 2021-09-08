HDP'li Eksik, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğluna sordu: Iğdır il stadının tribün ihalesini AKP Iğdır İl Başkanı tarafından alındığı bilgisi doğru mu?

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Meclise verdiği önergeyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, “Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Iğdır il stadının tribün ihalesinin AKP Iğdır İl Başkanı tarafından alındığı bilgisi doğru mudur” diye sordu.

"İhalenin İl Başkanı'nın kardeşine verilmesi usulsüzlük iddialarını güçlendirmiştir.”

HDP'li Eksik, önergesinde ihaleye dair şu bilgileri verdi:

“İhale koşulları dikkate alınarak 6 firma davet edilmiş ve 5 firma ihaleye katılım sağlamıştır. Kamuoyu, Iğdır yerel medya ve sosyal medyada yoğun gündem olan söz konusu ihalenin 5 katılımcısının tamamının AKP’nin Iğdır yerelindeki yöneticileri ve yakın akrabalarının olması, ayrıca fiyat teklifi yerine teşekkür mektubu ile ihalenin AKP Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz’ın kardeşi Ekber Ayaz’a ait firmaya bırakılması, ihalenin şeffaflığına gölge düşürmüş ve ihaleye iktidara yakın firmaların kabul edilmesi ve İl Başkanı'nın kardeşine verilmesi usulsüzlük iddialarını güçlendirmiştir.”

İhalenin doğal afetleri kapsayan 21/b fıkrasına göre yapıldığını da hatırlatan Eksik, "Doğal afet, can veya mal kaybı yokken AKP Iğdır İl Başkanı'nın kardeşine ait firmaya yangından mal kaçırır gibi verilen bu ihale ve ihale öncesi eski yöneticilerin özellikle Kürt olanlar bu usulsüzlüklere göz yummadıkları ve yummayacakları için bu tür ihalelere zemin hazırlamak adına önceki müdürün görevden alındığı ayrıca bazı personellerin ise izine çıkarılması iddiaları daha da vahim hale getirmektedir" dedi.

HDP’li Eksik, Bakan Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti:

-Hiçbir doğal afet, can ve mal kaybı gibi zaruri durumun almamasına rağmen 4734 sayılı kamu ihale kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının b bendine göre ihalenin yapılmasının gerekçesi nedir, söz konusu ihale ile ilgili bakanlığınız herhangi bir soruşturma yapmış mıdır, bu konu ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecek midir?

-Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin “pazarlık usulü” ile yapılmasının gerekçesi nedir, söz konusu ihalenin “pazarlık usulü” ile yapılmasının gerekçesi 4734 sayılı kanunun pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesine uygun mudur?

-İhaleye katılım sağlayan katılımcı firmaların iktidarınıza direk veya dolaylı ilişkisi olan AKP yöneticileri ve yönetici kardeşleri olduğu ortadadır. Bakanlığınız ilgili kişi ve kurumlar hakkında soruşturma açacak mıdır? Bakanlığınızın ilgili ihaleden haberi var mıdır? İlgili ihale mevzuata aykırılığı ve usulsüzlük nedenleriyle iptal edilecek midir?

-Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Iğdır il stadının tribün ihalesini AKP Iğdır İl Başkanı tarafından alındığı bilgisi doğru mudur?

-İhalenin “açık ihale” şeklinde yapılmamasının gerekçesi nedir?

-Eski müdürlerin özellikle Kürt olması ve böyle usulsüzlüklere yolsuzluklara göz yummadıkları ya da yummayacakları nedeniyle mi müdürlük görevlerinden alınmışlardır?

-Iğdır yerel basınına “Pazarlık yok, adrese teslim” haberi olarak yansıyan tribün ihalesine yönelik iddiaların araştırılması için herhangi bir soruşturma açılmış mıdır, açılmış ise hangi aşamadadır? Açılacak mıdır?

-Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından teklif gönderilen firmaların hepsinin AKP yöneticilerin firmaları veya kardeşleri olduğu bilgisi doğru mudur?

-Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan şube müdürü ve personellerin bazılarının ihale öncesi izine ayrılmasının sebebi bu usulsüz açılan ihaleye karşı duruş sergileyecek olmaları mıdır? Bu süreçte kaç personel zorunlu izne çıkarılmıştır?

-Birçok kurumda bu şekilde AKP il-ilçe yöneticilerine yakın kişilere pazarlık usulüyle ihale verildiği iddiaları mevcuttur, bu konuda adli ve idari merciler tarafından soruşturma başlatılacak mıdır?

-AKP yöneticilerinin siyasi nüfuslarını kullanarak, çeşitli ihaleleri kendilerine yakın kişilere verilmesi için kurum yöneticileri üstünde baskı oluşturduğu iddiaları doğru mudur? Araştırılacak mıdır?

-Sezon sonuna yetiştirilmesi mümkün görünmeyen stadyum tribün ihalesinin açılma sebebi nedir?