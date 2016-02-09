İftarlık Gazoz'da Cem Yılmaz'ın canlandırdığı "Cibar Kemal"in oğlu filme dava açtı

Başrolünde Cem Yılmaz'ın oynadığı İftarlık Gazoz filmi, 'Cibar Kemal' karakterinin gerçeğe aykırı bir şekilde anlatılarak küçük düşürüldüğünü ifade eden oğlu Yusuf Kanat tarafından, filmin sinemadaki gösteriminin durdurulması için mahkemeye verildi.

Radikal'in haberine göre, başrolünde Cem Yılmaz'ın oynadığı İftarlık Gazoz filmi davalık oldu. Sinema salonlarında gösterimi devam eden filmin gösteriminin tedbiren durdurulması ve 150 bin lira manevi tazminat talep ediliyor. 'Cibar Kemal' karakterinin babası olduğunu belirten Yusuf Kanat, filmde babasının gerçeğe aykırı bir şekilde anlatılarak küçük düşürüldüğünü ifade ederek mahkemeye başvurdu.

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile dilekçe sunan Yusuf Kanat, filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Yüksel Aksu ile filmin iki yapımcısı hakkında davacı oldu.

Kanat adına avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede filmin 1970 yıllarında Muğla'nın Ula ilçesinde geçtiği ve başrolünde 'Cibar Kemal' isimli kişinin Cem Yılmaz tarafından canlandırıldığı belirtildi. 'Cibar Kemal'in gazoz imalatı yapan ve yaptığı gazozları sokaklarda seyyar araba ile gazoz satan kişi olarak canlandırıldığı ifade edilen dilekçede, filmin senaryo yazarı Yüksel Aksu'nun kendi yaşam öyküsünü konu aldığı ve 40 yıl öncesinin Ege kasabasında geçtiği belirtildi.

"Hakaret ve aşağılama unsurla rı taşımaktadır"

Filmdeki Cibar Kemal'in davacı Yusuf Kanat'ın ölen babası Mustafa Kemal Kanat olduğu ve o yörede o isimle bilindiği kaydedilen dilekçede, “Söz konusu bölgede bu isimde başka kişi yaşamamıştır. Filmde canlandırılan karakter yaşamı, düşünceleri ile gerçek Cibar Kemal kişiliğine karşı hakaret, küçük düşürme, aşağılama unsurları taşımaktadır" denildi. Gerçek hayattaki Cibar Kemal'in yörenin önde gelen isimlerinden ve gazoz üretim atölyesi olan bir kişi olduğu belirtilen dilekçede filmdeki Cibar Kemal'in alkol kullanan, orucunu bozan ve küfreden bir kişi olarak canlandırdığı ifade edildi

Yüksel Aksu'nun, Yusuf Kanat ve babasını çok iyi tanıdığı belirtilen dilekçede, Kanat'ın film gösterime girmeden önce Aksu'yla görüşerek filmdeki olumsuz durumların düzeltilmesini istediği kaydedildi.

Aksu'nun herhangi bir yanlışlık varsa düzeltileceğine dair söz verdiği dilekçede Aksu'nun sözünü tutmadığı ve Cibar Kemal'i gerçekte olduğundan çok farklı, olumsuz bir kişi olarak gösterdiği belirtildi. Yaşanan durumdan dolayı Yusuf Kanat'ın üzüntü yaşadığı ve babasına yapıldığını belirttiği saygısızlığı önleme amaçlı tazminat davası açmak zorunda olduğu kaydedilen dilekçede, tazminatın Ula'daki Atatürk İlköğretim Okulu'na bağışlanacağı ifade edildi. Filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Yüksel Aksu ve filmin 2 yapımcısının 150 bin lira manevi tazminat ödemesinin istendiği dilekçede , filmin sinema salonlarında, internet ve benzeri yayın organlarında gösterilmesinin tedbiren durdurulması talep edildi.

“Babam olmadığı bir insan gibi gösterilmiş"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yusuf Kanat filmde doğru olmayan noktaların bulunduğunu belirterek, “Yüksel Aksu ile görüşüp filmde bir yanlışlık olmamasını ve babamın ismini değiştirmesini, anonim bir isim kullanmasını söyledim. Benim babam ömründe yalan söylememiş, prensip sahibi bir insandır. Filmde babam olmadığı bir insan gibi gösterilmiştir" dedi