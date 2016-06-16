İftardan sahura kadar ne kadar su içilmeli?

Ramazan ayı içerisinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi de aşırı su kaybı. Yaza denk gelen oruç süresinin ortalama 17 saati bulması nedeniyle uzmanlar su kaybına karşı uyarıyor. Uzmanlara göre vücudun susuzluk yaşamaması için iftardan başlayarak sahura kadar 2-2.5 litre su içilmeli.

Sıcak hava su ile birlikte çeşitli minerallerin de vücuttan atılmasına neden oluyor. Terlemeyle birlikte azalan sodyum miktarı kendisini susuzluk olarak gösteriyor. Bu durumla başa çıkabilmek için de iftarda tuzlu ayran içebilirsiniz.

Vücudun susuz kalmasını engellemek için neler yapılmalı?

Hürriyet'in haberine göre; sahur ve iftarda su içerken veya sıvı alırken dikkatli olmalısınız. Sahurda bol su içmek, gün içerisinde susuz kalınmayacağı anlamına gelmiyor. İftardan sahura kadar olan dönemde bir düzen içerisinde su içebilirsiniz. Bunun yanı sıra lifli gıdalar alarak da bağırsakların çalışması için gerekli olan mineralleri de sağlayabilirsiniz. Oruç süresi başlayana kadar su ve soda tüketebilirsiniz.

Vücudun susuz kalmasını engellemek için de su emilimini sağlayan ve sık sık tuvalet ihtiyacının doğmasına neden olan içeceklerden uzak durmanız önerilir. Çay, kahve, asitli ve şekerli içecekler, bağırsakların daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağladığı için daha fazla su kaybı yaşanmasına neden olabilir. Çay içerken az şekerli ve açık tüketmeye özen gösterin.

İftar ve sahura kadar dikkat!

Yeterli suyun alınması için iftarda ve sahurda sulu yiyeceklerin ve yemeklerin tercih edilmesi çok önemli. Tuzlu, şekerli ve kızartılmış ürünlerden uzak durmalı ve susuzluğa karşı fosfor desteği alabilmek için balık tüketmelisiniz. Uzmanlara göre balık eti, kırmızı ete oranla daha fazla fosfor içerdiği için kişinin gün içerisindeki su ve enerji ihtiyacını karşılar. İftardan sahura kadar olan dönemde meyve olarak da daha çok su içeren erik, üzüm, kavun ve karpuz gibi meyveleri tercih edebilirsiniz.

Su kaybı özellikle midede ciddi sorunlara yol açabiliyor. Vücudun sıvı-elektrolit dengesi bozulduğu için düşük tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı ve kabızlık gibi sorunlar kendisini gösterebilir. Metabolizmanın uzun süre susuz kalması, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları reflü ve kilo alma rahatsızlıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor.