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Yaşam

İftarda pide, sahurda kepekli ekmek

Uzmanlar, iftarda sindirimi kolay olduğu için ramazan pidesi, sahurda ise uzun süre tokluk hissi veren kepekli ekmeklerin tüketilmesini önerdi

02 Eylül 2008 03:00

Beslenme uzmanları, sindirimi kolay olduğu için iftarda ramazan pidesi, sahurda ise uzun süreli tokluk hissi veren kepekli ekmeklerin tüketilmesini önerdi.
Diyetisyen Gülen Akboyar, 13 saate yakın süre aç ve susuz kalacak olan oruçluların, iftarda ve sahurda yediklerine, içtiklerine çok dikkat etmeleri gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceklerini söyledi.
Havaların da sıcak seyrettiği şu günlerde oruç tutacakların günde 2-3 litre suyu mutlaka tüketmesi gerektiğine değinen Akboyar, yiyecek konusunda da seçici ve dikkatli olunması halinde sorunsuz bir ramazan geçirilebileceğini vurguladı.
Akboyar, iftarda, ramazanın geleneksel yiyeceklerinden olan ve sindirimi kolay pidenin tüketilebileceğini, sahurda ise uzun süre tokluk hissi veren kepekli ekmeklerin tercih edilebileceğini, bunun yanı sıra yemeğin çorbayla başlamasının önem taşıdığını belirtti.
Ramazan sofralarında aşırı yağlı kırmızı etten kaçınılması gerektiğini bildiren Akboyar, şunları kaydetti:
"Sofralar sebze ve salata ağırlıklı olmalı. Tavuk ve balık da sofralarda yer alabilir. Ramazan süresince pilav, makarna gibi ürünleri çok önermiyoruz. Oruç süresi yaklaşık 13 saat olduğundan özellikle sahurda başta kepekli ekmek olmak üzere uzun süre tokluk hissi veren yiyecekler tüketilmeli. Ramazan pidesini ise fazla aşırıya kaçmamak kaydıyla iftar sofralarında öneriyoruz."

-TATLI YERİNE DONDURMA-

Gülen Akboyar, ağır tatlıların hem kilo alımı hem de ani şeker yüklemesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaratabildiğini, bunun yerine ramazanda dondurma veya sütlü tatlıların tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Tatlı yerine meyve tüketiminin daha ideal bir beslenme şekli olduğuna işaret eden Akboyar, "Unlu, nişastalı tatlılar çok ağır gelir. Yerine hem gün boyu susuzluk ve açlık çeken vücudumuzu serinletecek hem de şeker ihtiyacımızı karşılayacak dondurma veya sütlü tatlılar tercih edilmeli. Eğer tatlı yerine meyve tercih ediliyorsa, kavun ve karpuz da aşırı tüketilmemeli" diye konuştu. 

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