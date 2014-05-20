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Kültür-Sanat

İFSAK'tan Atilla Dorsay'a Emek Ödülü

Türkiye'de fotoğraf ve sinemanın yaygınlaşması için çaba gösteren İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) usta sinema yazarı Atilla Dorsay’a Sinema Emek Ödülü verdi

20 Mayıs 2014 15:44

20. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerin bütün ısrarlarına rağmen yıkılan Emek Sineması’nın perdesinden oluşturulmuş “Sinema Emek Ödülü” Atilla Dorsay’a takdim edildi. 26 Nisan’da başlayan festivalde tüm film gösterimlere ve etkinliklere ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Atilla Dorsay Emek Sineması yıkılırsa gazete yazarlığını bırakacağını açıklamış ve yıkım gerçekleştiğinde çalıştığı gazeteden istifa etmişti.

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