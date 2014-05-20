İFSAK'tan Atilla Dorsay'a Emek Ödülü

20. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerin bütün ısrarlarına rağmen yıkılan Emek Sineması’nın perdesinden oluşturulmuş “Sinema Emek Ödülü” Atilla Dorsay’a takdim edildi. 26 Nisan’da başlayan festivalde tüm film gösterimlere ve etkinliklere ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Atilla Dorsay Emek Sineması yıkılırsa gazete yazarlığını bırakacağını açıklamış ve yıkım gerçekleştiğinde çalıştığı gazeteden istifa etmişti.