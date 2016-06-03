İFSAK Kısa Film Festivali'nde Belmin Söylemez günü

İFSAK Kısa Film Festivali 6 Haziran Pazartesi bütün gün boyunca Belmin Söylemez'in kısa film ve belgesellerini arka arkaya gösterecek.

CNN Türk'te yer alan habere göre; kurmaca, deneysel ve belgesel alanında yaptığı filmlerle 2000'li yıllarda adını duyuran Belmin Söylemez ilk uzun metraj filmi 'Şimdiki Zaman'ı 2012 yılında çekti.



Gösterim programı, filmleriyle İFSAK da dahil ulusal ve uluslararası festivallerde bir çok ödül kazanan Söylemez'in sinemasını yakından tanımak, filmografisinin gelişimini görmek isteyenlere bir fırsat sunuyor.



'Uyku Hali' ile başlayacak olan programda sanatçının farklı dönemlerinden 10 filme yer verilecek.



Programın son filmi olarak Belmin Söylemez'in ustası Bilge Olgaç'ın anısına hazırladığı kısa belgesel 'Bilge ve Öğrencisi: Bir Reji Asistanının Günlüğü' gösterilecek.

Vizyonda bu hafta...

Goethe Enstitüsü'nün Galatasaray'daki sinema salonunda saat 11'de başlayacak programda sırasıyla şu filmler yer alıyor:



Uyku Hali, Bıyık, ZAP, Dalgalar, Pencereler, Hayatımın Fotoğrafı, 34 Taksi, Bugün İstanbul Ne Kadar Güzel, Bu Ne Güzel Demokrasi, Bilge ve Öğrencisi: Bir Reji Asistanının Günlüğü.

Belmin Söylemez kimdir?

İstanbul'da doğdu. 'Bıyık', 'Dalgalar', '34 Taksi' gibi kısa film ve belgeselleri yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok festivalde gösterildi, ödüller aldı.



İlk uzun metraj kurmaca filmi 'Şimdiki Zaman' ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Yılmaz Güney Ödülü', 'SİYAD Ödülü' ve 56. San Francisco Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi Yeni Yönetmen' ödülü kazandı.