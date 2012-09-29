T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İFSAK 54. sezonunu 2 Ekim'de açacağını duyurdu.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) 54.sezonu 2 Ekim'de başlayacak

29 Eylül 2012 16:29

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İFSAK'ın Türkiye'de fotoğraf ve sinemanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanda üretimin artması, yeni fotoğraf ve sinema sanatçılarının yetişmesi ve gereken saygınlığın kazanması için çaba gösterdiği belirtildi.

CNNTÜRK.com haberine göre; Seminerler ve atölye çalışmalarının İFSAK'ın en önemli eğitim etkinlikleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, derneğin yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının sergilerine ev sahipliği yaptığı, her ay düzenli olarak fotoğraf ve sinema amatörlerinin yanı sıra kültür-sanat dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı söyleşiler, seminerler, saydam/dijital fotoğraf gösterileri ve fotoğraf yarışmaları düzenlediği aktarıldı.

Tüm bu etkinliklerle dolu 54. sezonun, 2 Ekim tarihinde başlayacağı belirtilen açıklamada, sezonun açılışında Avrupa'daki fotoğraf sanatının öncülerinden Stanko Abadzic'in son çalışması olan Paris fotoğraflarını ilk kez İFSAK'ta fotoğrafseverlere sunacağı ve projeyi nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağı bildirildi.

ETİKETLER

ifsaksanatkültür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24