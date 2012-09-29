İFSAK 54. sezonunu 2 Ekim'de açacağını duyurdu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İFSAK'ın Türkiye'de fotoğraf ve sinemanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanda üretimin artması, yeni fotoğraf ve sinema sanatçılarının yetişmesi ve gereken saygınlığın kazanması için çaba gösterdiği belirtildi.

CNNTÜRK.com haberine göre; Seminerler ve atölye çalışmalarının İFSAK'ın en önemli eğitim etkinlikleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, derneğin yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının sergilerine ev sahipliği yaptığı, her ay düzenli olarak fotoğraf ve sinema amatörlerinin yanı sıra kültür-sanat dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı söyleşiler, seminerler, saydam/dijital fotoğraf gösterileri ve fotoğraf yarışmaları düzenlediği aktarıldı.

Tüm bu etkinliklerle dolu 54. sezonun, 2 Ekim tarihinde başlayacağı belirtilen açıklamada, sezonun açılışında Avrupa'daki fotoğraf sanatının öncülerinden Stanko Abadzic'in son çalışması olan Paris fotoğraflarını ilk kez İFSAK'ta fotoğrafseverlere sunacağı ve projeyi nasıl gerçekleştirdiğini anlatacağı bildirildi.