"Küresel ısınma, Koronavirüs'ten daha büyük bir tehdit"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), iklim değişikliği bağlantılı afetlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekerek "Küresel ısınmaya karşı aşı yok" uyarısı yaptı.



IFRC, 1960'lı yıllardan bu yana dünyayı etkileyen büyük doğal afetlerin mercek altına alındığı raporda, iklim değişikliğinin Koronavirüs'ten daha büyük bir tehdit oluşturduğuna ve aynı hızda mücadele gerektirdiğine vurgu yaptı. Raporda, iklim değişikliğine ve hava koşullarına bağlı aşırılıkların sıklığı ve yoğunluğunun giderek arttığına dikkat çekildi.

İklim değişikliği ve hava koşullarına bağlı afetlerin sayısının 1990'lı yıllara göre yüzde 35 oranında arttığına işaret edilen raporda, sadece 2019 yılında dünyada kaydedilen 308 doğal afetin yüzde 77'lik bölümünün iklim ya da hava koşulları kaynaklı olduğu, bu afetlerde 24 bin 400 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

10 yılda 410 bin kişi hayatını kaybetti

İklim değişikliği ve aşırı hava olayları nedeniyle, büyük çoğunluğu yoksul ülkelerde olmak üzere son on yılda 410 bin kişinin hayatını kaybetti. En fazla can kaybı sebebinin, aşırı sıcaklar, kuraklık ve fırtınalar olduğu kaydedildi.

IFRC, "Uzun vadede tüm insanlığı tehdit eden bu tehlikeye karşı gerekli acil hareket edilmesi" çağrısı yaptı. Önümüzdeki 10 yılda gelişmekte olan 50 ülkeye iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmelerinde yardım edebilmek için 50 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğuna ve Koronavirüs'ten daha büyük bir tehdit olduğu vurgulandı.

"İklim değişikliğine karşı aşı yok"

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, dünyada 1,3 milyon insanın ölümüne yol açan Koronavirüs'ün çok ciddi bir kriz olduğunu, ancak iklim değişikliğinin orta ve uzun vadede insan yaşamına ve yerküreye çok daha güçlü etkilerinin olmasını beklediklerini kaydetti.

Chapagain, Koronavirüs'e karşı kısa zaman içinde bir ya da birkaç aşının kullanıma sunulmasının beklendiğini belirterek "Ancak iklim değişikliğine karşı maalesef hiçbir aşı yok" uyarısı yaptı.