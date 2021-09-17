IFCR raporu: İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), iklim değişikliği ve Covid-19'un etkilerine yönelik yayımladığı yeni raporunda, salgının toplumları iklim krizine karşı daha savunmasız hale getirdiğine dikkati çekti. Rapora göre, Covid-19 salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketler 139,2 milyon kişiyi etkiledi, 17 bin 242 kişinin ise hayatını kaybetmesine neden oldu. Aynı süreçte 681 milyondan fazla kişi de aşırı sıcaklıklara maruz kaldı.

Rapora ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan IFRC Başkanı Francesco Rocca, "Dünya, iklim değişikliğinin ve Covid-19'un toplumların sınırlarını zorladığı eşi benzeri görülmemiş bir insani krizle karşı karşıya" ifadesini kullandı.

Rocca, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi dünya liderlerine sera gazı emisyonlarının azaltılması için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

IPCC uyardı

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) ağustosta açıkladığı 6. Değerlendirme Raporu; bir önceki raporda olduğu gibi felaket senaryolarından tamamen kaçışın artık mümkün olmadığını ama sınırlandırmanın ancak 2030’a kadar karbon emisyonlarının yarı yarıya azaltılması; 2050’de ise net sıfır karbon emisyonu hedefi ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Rapor yaşanan krizin insan kaynaklı olduğuna dair şüphe bırakmazken; krizle mücadelenin de ancak insan eylemlerinde yaratılacak değişiklikler ile mümkün olduğunu ortaya koydu. Raporda 1.5 derece hedefinin geçilmemesinin neredeyse imkansız olduğu ama gerekli önlemler alınırsa ısınmanın 2100’ün sonuna doğru ancak 1.4’lere çekilebileceğine dikkat çekildi.