İfade özgürlüğü için resimli kitap



“Çizerler İfade Özgürlüğünü Savunuyor” başlıklı kitap Almanya'da Aladin Verlag tarafından piyasaya sürüldü. Deutsche Welle'ye konuşan yayıncı Klaus Humann, çizerlerin 7 Ocak'taki kanlı saldırı sonrasında bir araya geldiğini ifade etti. Humann, Charlie Hebdo dergisinin yazı işlerine yönelik saldırının temel bir hakka yönelik olduğunu söyledi. “Bu hak müzakere edilemez” diyen Klaus Humann, “Burada tavır almak zorundaydık” diye konuştu.

29 çizer katkı sundu

Tüm dünyadan 40 çizerle temas kurduklarını belirten yayıncı Klaus Humann, bunlardan 29'unun böyle bir çalışma için yer almayı kabul ettiklerini ifade etti. Almanya, Fransa, İngiltere'den ABD ve Avustralya'ya kadar çeşitli ülkelerden sanatçıların karikatürleriyle kitaba katkı sunduklarını kaydetti.

'Yaratıcı düşüncesi'

Kitabın girişi Frankfurter Allgemeine Zeitung kültür sanat ekinin genel yayın yönetmeni Andreas Platthaus tarafından yazıldı. Andreas Platthaus “Başka hiçbir meslek, dindeki yaratıcı düşüncesine bu kadar yakın olamaz. Radikal fanatikleri eylemlerine kışkırtan da bu olabilir” dedi.

Geliri bağışlanacak

48 sayfalık kitap sosyal bir amaç da taşıyor. Kitabın üretimine katkıda bulunan, çizerlerden matbaaya kadar kimse herhangi bir ücret almadı. Kitabın satışından elde edilen gelir, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in düşünceleri nedeniyle hapiste olan yazar, çizer, gazeteci ve yayıncılar için başlattığı “Cezaevindeki Yazarlar” programına bağışlanacak.

“Çizerler İfade Özgürlüğünü Savunuyor” başlıklı 48 sayfalık resimli kitap Almanya'da 12 euro 90 sentten satışa sunuldu.

Fransa’da haftalık olarak yayınlanan Charlie Hebdo, kendini 'herkesi korkusuzca ve taraf tutmadan hicvedebilmesinden gurur duyan bir karikatür dergisi' olarak nitelendiriyor.