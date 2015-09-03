IFA 2015'in gözdesi akıllı saatler



Samsung, yeni akıllı saat modeli Gear S2'yi IFA'da gün ışığına çıkardı. Samsung'un bu modelde ilk kez yuvarlak bir ekranı tercih etmiş olması dikkat çekiyor. Super AMOLED ekran, 1.2 inç (3 santim) boyutunda. Kullanıcı arabirimi, tıpkı bir dalgıç saatinde olduğu gibi kadran üzerinde halka şeklinde dizilmiş uygulamalardan meydana geliyor. Kullanıcı takvim, e-posta ve sosyal medya uygulamalarına bu arayüz üzerinden erişiyor.

'Saat dediğin yuvarlak olur'

Motorola ikinci nesil Moto 360'ı erkekler için 46mm ve 42mm'lik iki farklı model halinde sunuyor. Kadınlar için daha ince tasarlanmış bir başka 42mm'lik modelin yanı sıra Moto 360 2 Sport modelinde dahili GPS desteği ile birlikte geliyor. Motorola, yeni cihazlarında da yuvarlak ekrana devam ediyor. Motorola pazarlama müdürü Lally Narwal'a göre “saat ekranı dediğin yuvarlak olur”.

Hem Android hem de iOS uyumlu

Intel'in geçtiğimiz aylarda bünyesine kattığı Basis tarafından geliştirilen Basis Peak akıllı saat de IFA'nın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Fitness odaklı Basis Peak, hem Android hem de iOS uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor.

Navigasyon uzmanı TomTom'un akıllı saati Spark dokunmatik ekrana sahip değil. Buna karşılık sporculara yönelik geliştirilen TomTom Spark, dahili GPS desteği ve egzersiz yaparken müzik dinlemek isteyenler düşünülerek sunulan depolama alanıyla ilgi görüyor.

Uzmanların öngörüleri

Alman Bilgi Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medya Birliği (BITKOM) uzmanları, 2017 yılına kadar dünya genelinde taşınabilir-giyilebilir cihazların satışının yıllık üç milyar euroya tırmanmasını bekliyor. Bu cihazların henüz toplumda yeterli kabulü görmediğine dikkat çeken Bitkom uzmanı Tim Lutter, akıllı gözlüklerin de yolda olduğunu belirtiyor. Uzmana göre akıllı gözlükler müzelerde rehber ya da otomobil sürücülerine navigasyon hizmeti vererek başarı sağlayacak.