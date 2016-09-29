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Yaşam

İETT'de kabinler değişiyor

İETT İşletmeleri Genel Müdürü Arif Emecen, yapılmasına karar verilen yeni kabinlerin canlandırılmalı testini yaptı

29 Eylül 2016 15:28

İETT İşletmeleri Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüs şoförüne yönelik gerçekleştirilen şemsiyeli saldırı sonucunda yapılmasına karar verilen yeni kabinlerin canlandırmalı testini yaptı. Testte, kabinleri saldırıya karşı yeterli bir şekilde koruma sağlanmadığını ifade etti.    

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Acıbadem'de seyir halindeki metrobüsün şoförü ile bir yolcu arasında tartışma çıkmış, yolcu elindeki şemsiyeyle şoföre vurması sonucu metrobüs yoldan çıkarak birçok insanın yaralanmasına neden olmuştu.

 

 

 

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