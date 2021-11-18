İETT şoförü, otobüste fenalaşan yolcuya ilk yardım müdahalesinde bulundu

Maltepe'de, hastaneden çıkıp otobüse binen genç kadın, yolculuk esnasında fenalık geçirerek bayıldı. Durumu sağlık ekiplerine bildiren otobüs şoförü, aracı E-5'te yol kenarına çekerek, fenalaşan kadına ilk yardımda bulundu. Fenalık geçiren kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Maltepe'de E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hastaneden çıkıp Kurtköy-Kadıköy seferini gerçekleştiren bir İETT otobüsüne binen genç kadın, otobüs Maltepe Köprüsü durağına geldiği esnada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yolcuların durumu otobüs şoförüne bildirmesi sonrası şoför, durumu sağlık ekiplerine bildirerek otobüsü E-5'te yol kenarına çekti. Baygınlık geçiren yolcuya ilk müdahaleyi İETT sürücüsü yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İETT şoförü Mehmet Aslan, “Yolcu ameliyatlıydı. Marmara Hastane durağında bindi. Maltepe Köprüsü'nde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerine haber verdik, geldiler. Şu an durumu iyi. Ambulansa aldılar, hastaneye götürdüler.” diye konuştu. (İHA)