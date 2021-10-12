İETT'nin nostajik otobüsleri Taksim'de sergilenmeye başladı

İETT'nin nostaljik otobüsleri, Taksim ve Sultanahmet meydanlarında sergilenmeye başladı. Özellikle yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği otobüsleri görenler fotoğraf çekti.

1956-1983 yılları arasında hizmete giren otobüsler arasında en büyük ilgiyi ise 1968'de üretilen ilk yerli troleybüs olan "Tosun" gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, atlı tramvayların hizmete başlamasıyla 1871 yılında kuruldu. 150 yıl önce başlayan toplu ulaşım, çok geçmeden atlı arabadan, elektrikli troleybüse, oradan motorlu otobüslere, günümüzde çevreci otobüslere kadar uzandı.

Serkan Karaaslan "Ben bunlara yetişemedim. En başta sergilenene yetiştim. 43 yaşındayım ve 1993 yılından beri İstanbul’dayım. İstanbul’un her tarafı nostalji zaten. Burada tramvay var o da nostalji. Burada sergilenenler aslında belli bir yaş grubundakileri ilgilendiren bir durum. Sabahtan beri gözlemliyorum burayı, gelip duygulanan oluyor. Ben de duygulandım. İlk bindiğim otobüs burada. Hatta Kabataş-Beşiktaş hattına çok bindim" dedi.(DHA)