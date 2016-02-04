İETT, gece ulaşımı için sefer başlatacağını duyurdu

İETT, merkezi noktalara koyduğu seferler ile İstanbulluların huzurlu ve rahat bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, 116 araç 358 seferle gece 00:00 ile sabah 06:00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

İHA'nın haberine göre, İstanbulluların huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaşması için 11 hatta 116 araç, gece 12 ile sabah 06.000 arasında hizmet veriyor. Sultanbeyli-Üsküdar (11ÜS), Beykoz-Kadıköy (15F), Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim (25G), Taksim-Atatürk Havalimanı (TH-1), Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-1), Taksim- Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2), Tuzla- Kadıköy (130A), Sabiha Gökçen Havalimanı- Kurtköy-Kadıköy ( E-10), Sabiha Gökçen Havalimanı 4.Levent Metro (E-3), Rumeli Feneri/Garipçe-Taksim (40), otobüsleri ve Beylikdüzü- Söğütlüçeşme metrobüs seferleriyle birlikte toplamda 11 hatta gece seferleri düzenleniyor.

15 F numaralı Beykoz-Kadıköy hattı gece güzergahı gündüzden farklı olarak Üsküdar’a, 11ÜS numaralı otobüs ise Ümraniye'ye uğrayarak yolculara kolay ulaşım imkanı sunuyor. Rumeli Feneri,Garipçe,Taksim(40) ve Sarıyer-Hacıosman, Mecidiyeköy-Taksim(25G) otobüs ise sadece gece çalışıyor.

5 Hatta ekspres hizmeti



Sabiha Gökçen Havalimanı- Kadıköy(E-10) ve Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metro (E-3) Taksim-Atatürk Havalimanı(TH-1- Ekspres hat- DHE), Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı(SG-1-Ekspres hat- DHE) ve Taksim- Sabiha Gökçen Havalimanı (SG-2-Ekspres hat- DHE),seferleri de ekspres olarak hizmet veriyor.

MOBİETT ile ulaşım daha kolay

İETT tarafından geliştirilen Akıllı Durak (MOBİETT) uygulaması İstanbullu yolculara otobüslerin duraklardan geçiş saatlerini bildiriyor. MOBİETT Akıllı Durak uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, konum bilgilerini paylaştıklarında harita üzerinde çevrelerinde bulunan durakları ve bu duraklardan geçen tüm otobüs hatlarının tahmini geliş saatlerini, otobüsün harita üzerindeki konumunu gerçek zamanlı olarak görebiliyor.

Arama işlemi sonunda seçilen hatta ait güzergâh harita üzerinde görülürken, hattın uğradığı durak bilgileri, hattın sefer tarifesi, hangi durağa ulaşılacağı gibi toplu ulaşımı kolaylaştıracak bilgilere hızla erişilebiliyor. Ayrıca engelli yolcular 3n.iett.gov.tr adresinden evine en yakın duraktan geçen otobüsün kaç dakika sonra geleceğini sorgulatabiliyor.13 dilde hizmet veren bu uygulamayla yabancı turistler de faydalanıyor.

Gece hizmet verecek toplu ulaşım araçları



15F BEYKOZ-KADIKÖY

25G SARIYER-HACIOSMAN-MECİDİKÖY- TAKSİM

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)

40 RUMELİ FENERİ/GARİPÇE- TAKSİM

E-10 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-KURTKÖY- KADIKÖY (Ekspres hat)

E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI-4. LEVENT METRO (Ekspres hat)

11ÜS SULTANBEYLİ-ÜSKÜDAR

130A TUZLA-KADIKÖY

TH-1 TAKSİM-ATATÜRK HAVALİMANI (Ekspres hat-DHE)

SG-1 KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI (Ekspres hat- DHE)

SG-2 TAKSİM- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI (Ekspres hat- DHE)