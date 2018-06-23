İESU'nun mezuniyet heyecanı

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi’nin 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni Garanti Koza Arena’da yaklaşık 3000 Veli ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi..

Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Sudi Apak, idari ve akademik personelin katılımlarıyla gerçekleştirilen törende fakültelerde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödülleri verildi.

Ön lisans ve lisans programlarından mezun olan 1539 öğrenci gruplar halinde sahneye çıkarak diplomalarını aldı.Törende Milli takımda da yer alan üniversite öğrencilerinin sunduğu gösteriler büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Demet Akalın ile keplerini atan öğrenciler mezuniyet sevincini hareketli şarkılar eşliğinde kutladılar.

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