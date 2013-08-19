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Yaşam

İEF'ye gençlik ve dans temalı tanıtım

Kapılarını bu yıl 82’nci kez açacak İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF), Alsancak’ta 72 kişilik genç dansçı grubuyla tanıtıldı

19 Ağustos 2013 19:49

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (İZFAŞ) tarafından bu yıl 82’ncisi düzelenecek İzmir Enternasyonel Fuarı'nın Alsancak semti Kıbrıs Şehtileri Caddesi’ndeki danslı tanıtımı renkli görüntülere sahne oldu.
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Ünversite ve lise öğrencilerinden oluşan 72 kişilik dans grubu, salsa, swing, R&B dansları ve Akçaabat horonu ile beğeni topladı. Caddenin değişik yerlerinde bir anda ortaya çıkıp, aniden dans etmeye başlayan gençler, çevreden geçenleri şaşırttı. Etrafta toplananlar dans eden geçleri keyifle izledi.
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Bu yıl fuar bütün Ege'ye yayılacak

 
İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Örs, İEF tanıtımlarının sadece İzmir’de yapılmayacağını, tüm Ege’ye yayılacağını söyledi. Örs, “İzmir’in yanı sıra cumartesi ve pazar günleri Ege’nin hareketli olan sahil kesimlerinden Bodrum, Kuşadası, Dikili, Çandarlı, Foça, Çeşme, Alaçatı tatil yöreleri ile Manisa ve diğer illerde de gösteriler devam edecek. Fuarın 82’nci yılında farklı grup çalışmaları yapıyoruz. Bu etkinlikler 29 Ağustos’ta fuar kapılarında konuklarımız için devam edecek. Bizim amacımız fuarı gençleştirmek. Bu yüzden fuarı gençlerle buluşturuyoruz. İzmirliler süpriz gösterilere hazır olsun” dedi.

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