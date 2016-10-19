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Politika

İdris Naim Şahin'in Darbe Komisyonu'ndaki konuşması ertelendi

Eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in de komisyona gitmeyeceği öğrenildi

19 Ekim 2016 17:11

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in rahatsızlığı nedeniyle komisyona gitmediği öğrenildi. Şahin kendisi için yeni bir takvim düzenlenmesini istedi. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Şahin'in yakın çevresinden edinilen bilgiye göre eski bakan Komisyon Başkanı Reşat Petek'in makamını arayarak sağlık sorunları nedeniyle bugün komisyona katılamayacağını belirterek mümkün olursa kendisine yeni bir takvim verilmesini istedi. Bu talep başkanlık makamınca uygun görülürken, İdris Naim Şahin'e yeni bir gün verileceği ifade edildi.

Komisyonun bugünkü isimleri: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Nevzat Tarhan, Gazeteci-Yazar Nevzat Bayhan

Eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in de komisyona gitmeyeceği öğrenildi.

Ümit Dündar'ın Darbe Komisyonu'nda dün yaptığı konuşma:

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15 TemmuzDarbe Girişimini Araştırma Komisyonuİçişleri Bakanıİdris Naim ŞahinReşat PetekHilmi ÖzkökÜsküdar ÜniversitesiNevzat TarhanNevzat Bayhan

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