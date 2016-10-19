Efkan Ala'ya göre, Gülen Cemaati, Erdoğan'ın 'one minute' çıkışının ardından dinleme yapmaya başladı!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan revizyonunda kabine dışı kalan İçişleri Bakanı Efkan Ala, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için kurulan meclis komisyonuna bilgi verdi.

Bakanlığı döneminde ‘cemaat örgütlenmesine’ yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Ala, "Gülen cemaatinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e karşı Davos’taki one minute çıkışından sonra suç örgütüne dönüştüğünü" öne sürerek “One minute’dan 1-2 ay sonra bilgi belge toplamaya, dinlemeye başladılar. Bu dinlemeleri diğer partilere de yaymışlar. Farklı birimleri dinlemişler. Yılda 250 bine yakın dinleme yapmışlar” dedi.

Âlâ, 15 Temmuz gecesi neler yaşadığını da komisyon üyeleriyle paylaştı:

“Ben Erzurum’daydım. 21.20 uçağıyla Ankara’ya hareket ettim. 23.00 sularında iner inmez, koruma polisim ‘darbe oluyormuş’ dedi. Daha sonra MİT Müsteşarımız aradı. Havaalanında bir değerlendirme yaptım. Emniyet Genel Müdürü’nü aradım, ‘silahla karşı konulacak’ talimatı verdim. Jandarma’ya da aynı talimatları verdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı aradım. Belediye başkanları valiler, bakanlarla görüştüm. Özel harekat polislerinin Ankara’ya sevkini konuştuk. Bu arada televizyon kanallarına bağlandım ve bilgi verdim. Özel Kuvvetler Komutanı aradı, yetki istedi. Ben de, ‘Hükümet ve Cumhurbaşkanı adına söylüyorum, bunlara karşı harekete geç’ dedim. O da uyguladı. Bursa’da Alay Komutanı gözaltına alındı. Cebinden illerde görevlendirilecek Sıkıyönetim Komutanları vardı. Ben hemen hepsini görevden aldım.”

Cumhurbaşkanı İstanbul’a indikten sonra süreci birlikte yönetmeye başladıklarını anlatan Âlâ, daha sonra Başbakan ile birlikte Çankaya Köşkü’ne geçerek açıklama yaptıklarını söyledi. Âlâ sunumunu, ‘Darbe yapma imkanını ortadan kaldıracak demokratik sistemi oluşturmak bizim boynumuzun borcudur’ sözleriyle tamamladı.

‘Darbede birinci etken yaş’

Ala’nın yarım saat süren sunumunun ardından komisyon üyelerinin sorularına geçildi. Komisyon Başkanı Reşat Petek, darbenin erkene alındığı iddialarını hatırlattı, Âlâ, ‘Askeri Şura birinci etkendir diye düşünüyorum. Bunu önlemek için harekete geçmiş olabilirler’ dedi.

Emniyet müdürü seviyesinde cemaatle alakalı kimsenin bırakılmadığını, İç Güvenlik yasası ile Jandarma’da da değişiklikler yaptıklarını anlatan Âlâ, ‘Jandarmada o değişikliği yapmasak millet daha büyük facia ile karşı karşıya kalırdı’ dedi.

Neden istifa etti?

İçişleri Bakanı Ala’nın sürpriz şekilde görevden ayrılması da gündeme geldi. Âlâ, CHP’li Aytun Çıray’ın sorusuna, ‘Bu bir değişim dönüşümdür. Soruyu neden sorduğunuzu anlamadım. Bugün burada yarın başka yerde oluruz. AK Parti dava partisidir. Biz de bi rşey olmak değil bir şey yapmak vardır’ yanıtı verdi.